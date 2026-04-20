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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026 kam es zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Straße "Am Gebrannten Hof" in Ingelheim. Bei dem betroffenen Pkw wurde vermutlich, mittels eines spitzen Gegenstandes, die Beifahrertür zerkratzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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