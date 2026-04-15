Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht.

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2026 kam es gegen 12:50 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "An der Griesmühle" in Ingelheim am Rhein. Beim Ausparken stieß ein Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Anschließend entfernte der Pkw sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem Pkw um einen grünen Mini, mit einem auffälligen Schriftzug auf der Heckscheibe, gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim, unter der Rufnummer 06132 65510, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell