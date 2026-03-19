Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 60.

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen in Höhe der Anschlussstelle Heidesheim. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhren die fünf beteiligten PKW die BAB 60 auf dem linken Fahrstreifen, als es in Höhe der Anschlussstelle Heidesheim zu einer Verlangsamung des Fließverkehrs kam und die ersten drei der fünf Beteiligten bis zum Stillstand abbremsen mussten. Der Fahrzeugführer des vierten PKW fuhr aufgrund zu geringen Abstands auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf, wodurch dieses auf das davor Befindliche geschoben wurde. Etwa zeitgleich fuhr der fünfte beteiligte PKW - vermutlich ebenfalls aufgrund zu geringen Abstands - auf das bereits verunfallte Verursacherfahrzeug auf. Zwei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an den PKW in Höhe von rund 90.000 EUR, zwei der PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen war im Rahmen der Unfallaufnahme für rund 35 Minuten gesperrt.

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