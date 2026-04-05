POL-PIING: E-Scooter Diebstahl am Ingelheimer Bahnhof
Ingelheim (ots)
Am Freitag, den 03.04.2026 ereignete sich ein Diebstahl eines e-Scooters aus dem Fahrradparkhaus am Ingelheimer Bahnhof. Zwischen 18:00 und 22:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen e-Scooter aus dem Parkhaus neben dem Bahnhof, indem sie das Schloss durchtrennten und das Fahrzeug an sich nahmen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim (06132-65510) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Ingelheim
Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94
Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell