POL-PIING: E-Scooter Diebstahl am Ingelheimer Bahnhof

Ingelheim (ots) - Bereits am Freitag, den 13.03.2026 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch fünf Personen in einem Supermarkt in der Georg-Rückert-Straße in Ingelheim. Während zwei Personen die Mitarbeiter des Supermarktes ablenkten, entwendeten die anderen drei Personen zwei Einkaufswägen mit Kaffee im Gesamtwert von ca. 2300EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

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