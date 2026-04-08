Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
BPOLI-Flugh. STR: Erzwingungshaft für 73-jährige
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)
Am Karfreitag hat die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart eine 73- jährige deutsche Staatsangehörige festgenommen. Im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Hurghada haben die Beamten festgestellt, dass gegen die Frau jeweils ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera sowie der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau aufgrund nicht gezahlter Geldbußen in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren vorlagen. Da die Frau die ausstehenden Geldbeträge im Rahmen der Einreisekontrolle nicht begleichen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd für drei Tage Erzwingungshaft eingeliefert.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 78781 - 1020
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell