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Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ladendiebstahl - Zeugen werden gesucht

Ingelheim (ots)

Bereits am Freitag, den 13.03.2026 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch fünf Personen in einem Supermarkt in der Georg-Rückert-Straße in Ingelheim.

Während zwei Personen die Mitarbeiter des Supermarktes ablenkten, entwendeten die anderen drei Personen zwei Einkaufswägen mit Kaffee im Gesamtwert von ca. 2300EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim (06132-65510) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ingelheim

Telefon: 06132 6551-0
E-Mail: piingelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/78Y1W94

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell

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