Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorrollerfahrer

Gau-Algesheim (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Rheinstraße in Gau-Algesheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Ein 68-jähriger Motorrollerfahrer befuhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Ingelheim. Zeitgleich beabsichtigte ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, von der Mainzer Straße kommend, nach links in die Rheinstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte Gau-Algesheim einzubiegen. Dabei übersah er den von links herannahenden, vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorrollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell