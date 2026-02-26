PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Fahrzeug eigenständig gelöscht

Leinefelde (ots)

Am Mittwochabend befuhr der Fahrer eines Skoda die Landstraße 1032 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Beinrode. Auf Höhe des Ortsausgangs Leinefelde brach plötzlich ein Feuer am Fahrzeug aus. Geistesgegenwärtig hielt der Fahrer an und löschte den Brand, noch bevor die Feuerwehr vor Ort kam. Grund für die Feuerentwicklung sei ein technischer Defekt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

