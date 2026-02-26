Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug eigenständig gelöscht
Leinefelde (ots)
Am Mittwochabend befuhr der Fahrer eines Skoda die Landstraße 1032 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Beinrode. Auf Höhe des Ortsausgangs Leinefelde brach plötzlich ein Feuer am Fahrzeug aus. Geistesgegenwärtig hielt der Fahrer an und löschte den Brand, noch bevor die Feuerwehr vor Ort kam. Grund für die Feuerentwicklung sei ein technischer Defekt.
