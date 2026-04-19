Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (374) Mehrere Sachbeschädigungen im Nürnberger Westen- Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Zwischen Donnerstagabend (16.04.2026) und Freitagmorgen (17.04.2026) beschädigten unbekannte Täter mehrere Scheiben und Türen im Nürnberger Westen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte mutmaßlich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 07:45 Uhr mit Steinen die Beifahrerscheibe eines in der Deutschherrnstraße geparkten Pkw ein und beschädigten zudem die Glaseingangstür eines Gebäudes.

In der Himpfelshofstraße zerstörten die Täter die Fensterscheibe eines Cafés. Darüber hinaus wurde im Kontumazgarten die Tür einer Klinik mutmaßlich ebenfalls durch einen Steinwurf beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und prüft auch, ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 6583 0 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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