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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (371) Tödlicher Verkehrsunfall bei Röckingen

Wassertrüdingen (ots)

Am Samstagvormittag (18.04.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2218 bei Röckingen (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer verstarb später im Krankenhaus.

Gegen 11:00 Uhr (Samstag) befuhr ein 81-jähriger Mann zusammen mit seinem 45-jährigen Beifahrer die Staatsstraße 2218 von Gerolfingen in Fahrtrichtung Wassertrüdingen. Auf Höhe Röckingen verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW Multivan und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte einige Meter neben der Straße frontal gegen einen Baum.

Beide Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Der 81-Jährige verstarb später im Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl nahmen den Unfall auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurden sie von einem Gutachter unterstützt.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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