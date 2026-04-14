Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Kupferabdeckung geklaut + 40 Meter Kabel gestohlen + In Vereinsheim eingedrungen + Scheibe eingeworfen +

Giessen (ots)

Aßlar: Kupferabdeckung geklaut

Die Kupferabdeckung einer Grundstücksmauer rissen Unbekannte "Am Hohenroth" in Aßlar ab und ließen sie mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (12.04.2026), 22:00 Uhr und Montag (13.04.2026), 08:00 Uhr. Der Wert der gestohlenen Abdeckung wird auf 1.000 EUR geschätzt. Verdächtige Beobachtungen können der Wetzlarer Polizei unter Tel.: 06441 9180 mitgeteilt werden.

Herborn: 40 Meter Kabel gestohlen

Kabeldiebe verschafften sich im Zeitraum von Samstag (11.04.2026), 18:00 Uhr bis Montag (13.04.2026), 06:10 Uhr Zutritt zu einem Baustellengelände in der Herborner Austraße. Dort entwendeten sie 40 Meter Kupferkabel, das auf einer Kabeltrommel aus Holz aufgewickelt war. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Herborn zu wenden (Tel.: 02772 47050).

Solms: In Vereinsheim eingedrungen

Durch ein Fenster stiegen Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag (12.04.2026), 12:00 Uhr und Montag (13.04.2026), 09:00 Uhr in ein Vereinsheim im Karpfenweg in Niederbiel ein. Die Unbekannten beschädigten im Vereinsheim mehrere Türen und durchsuchten verschiedene Räume. Nach bisherigem Stand blieben sie ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar telefonisch unter 06441 9180 entgegen.

Waldsolms: Scheibe eingeworfen

"Am Burghof" in Kröffelbach warfen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (14.04.2026) gegen 00:50 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die anderweitige Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 06441 9180 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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