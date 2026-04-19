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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (372) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 20.04.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (20.04.2026) finden im Nürnberger Innenstadtgebiet mehrere Versammlungen mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Demonstrationen finden zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr statt. Insbesondere im Bereich zwischen Hauptbahnhof, Opernhaus und Plärrer kann es zu längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen. Besuchern des Opernhauses wird empfohlen, auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben genannten Zeit möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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