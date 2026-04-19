Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (372) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 20.04.2026 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (20.04.2026) finden im Nürnberger Innenstadtgebiet mehrere Versammlungen mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Die Demonstrationen finden zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr statt. Insbesondere im Bereich zwischen Hauptbahnhof, Opernhaus und Plärrer kann es zu längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr kommen. Besuchern des Opernhauses wird empfohlen, auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben genannten Zeit möglichst zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald

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