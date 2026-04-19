Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (373) Einbruch in Hochschule - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Zwischen Freitagabend (17.04.2026) und Samstagvormittag (18.04.2026) brachen Unbekannte in eine Hochschule in Nürnberg ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 20:00 Uhr am Freitag und 07:45 Uhr am Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude der Hochschule in der Wassertorstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Inwieweit die Täter bei dem Einbruch Wertgegenstände erbeuten konnten, muss noch ermittelt werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittler der Kriminalpolizei Nürnberg bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Hochschule in der Wassertorstraße und am Prinzregentenufer verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald

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