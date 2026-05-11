Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Mehr als 20 Autos zerkratzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine unbekannte Täterschaft zerkratze am Sonntag zwischen 11 Uhr und 14 Uhr mindestens 20 Autos, welche im Bereich der Ehehaltstraße abgestellt waren.

Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte die Täterschaft die zum Gehweg gewandten Fahrzeugseiten im Vorbeilaufen mit einem spitzen Gegenstand. Der derzeitige Sachschaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Hinweise zur Täterschaft liegen derzeit keine vor.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Verdächtiges wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

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