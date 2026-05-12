Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 05:40 Uhr meldeten zwei männliche Passanten sowie eine Anwohnerin ein brennendes Fahrzeug in der Rotenberger Straße und verständigten daraufhin die Feuerwehr.

Der Opel war in einer Hofeinfahrt eines Anwesens in der Rotenberger Straße abgestellt. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelang es der Fahrzeugeigentümerin das Feuer mithilfe des Gartenschlauchs größtenteils zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bislang nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere die beiden männlichen Passanten sowie weitere Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 / 174-4444, oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden

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