Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - drei Personen verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der B 39 bei Walldorf.

Ein 22-jähriger Mann war gegen 7:15 Uhr mit seinem VW Golf auf der B 39 von Sinsheim in Richtung Mühlhausen unterwegs. In Höhe der Abzweigung zur K 4169 geriet er aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo, der von einer 61-jährigen Frau gesteuert wurde, zusammen. Der VW Golf drehte sich um die eigene Achse und stieß in der weiteren Folge mit dem Heck gegen den hinter dem VW Polo fahrenden VW Passat eines 34-Jährigen. Dabei wurden alle drei Fahrzeuglenker verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzugen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die drei VW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der B 39 vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

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