Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Polizeipräsidium Mannheim ermittelt wegen Brandstiftung und verstärkt präventive Maßnahmen

Mannheim (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim misst den in der jüngsten Vergangenheit aufgetretenen Brandereignissen im Stadtgebiet Mannheim hohe Bedeutung bei. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim intensiv wegen des Verdachts der Brandstiftung. Dabei wird unter anderem geprüft, ob zwischen den einzelnen Bränden ein möglicher Tatzusammenhang besteht.

Neben den umfassenden Ermittlungen wurden polizeiliche Präsenzmaßnahmen im Stadtgebiet konzeptionell erhöht. Das Polizeipräsidium Mannheim reagiert damit lageorientiert auf die jüngsten Ereignisse in der Mannheimer Innenstadt, um Straftaten zu verhindern, die öffentliche Sicherheit nachhaltig zu gewährleisten und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken.

Die Polizei bittet die Bevölkerung aktiv um Mithilfe: Wer verdächtige Personen oder Situationen beobachtet, wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. Alle sonstigen Hinweise nimmt das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0621 174-4444 entgegen. Auch vermeintlich kleine Wahrnehmungen können entscheidend sein.

Das Polizeipräsidium Mannheim wird die Öffentlichkeit über den weiteren Fortgang informieren, sobald und soweit dies aufgrund der laufenden Ermittlungen möglich ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell