Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

56271 Mündersbach (ots)

Am 28.02.2026 gegen 05:13 Uhr wurde der Polizeiinspektion Hachenburg ein Verkehrsunfall zwischen Freirachdorf und Mündersbach gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer im dortigen Bereich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der genannten Streckenabschnitt war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

