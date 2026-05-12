Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Fahrradfahrer verursacht Unfall und lässt Fahrrad zurück - Zeugenaufruf

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Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Gehweg der Marktstraße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Zu diesem Zeitpunkt war eine Autofahrerin mit ihrem Toyota von der Leostraße kommend in Richtung Marktstraße unterwegs. Als die Frau nach rechts in die Marktstraße einbog, fuhr der unbekannte Radfahrer vom Gehweg auf die Fahrbahn und kreuzte den Einmündungsbereich, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der Frau war es nicht mehr möglich, durch ein Bremsmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, weshalb der Radfahrer in der Folge mit dem Toyota kollidierte. Der unbekannte Mann stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich vermutlich leicht an den Händen. Nachdem sich der Mann lautstark echauffiert hatte und vorgab, Bilder vom Fahrzeug der Frau zu fertigen, entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Das Fahrrad ließ er vor Ort zurück.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, 50-60 Jahre alt, kurze, graue Haare und sprach Polnisch. Der Unbekannte war mit einem blau-grauen Trekkingrad des Herstellers Ragazzi unterwegs.

Personen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise zu dem Mann und/oder dem Fahrrad geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

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