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PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.05.2026 für die Polizeistation Oberursel+++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfallflucht in Oberursel-Stierstadt

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus) - Stierstadt, Taunusstraße Tatzeit: Donnerstag, 30.04.2026, 18:00 Uhr

Am Donnerstagabend kam es in der Taunusstraße zu einem Verkehrsunfall im Längsverkehr, bei dem sich die Außenspiegel eines silbernen PKW und einem entgegenkommenden VW Polo in grau des Geschädigten touchierten. Der Verursacher, welcher an einer Engstelle hätte warten müssen, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden am PKW des Geschädigten von ca. 250,00 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle mit einem silbernen PKW.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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