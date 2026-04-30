PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mercedes gestohlen +++ Verletzte nach Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mercedes gestohlen,

Usingen, Altkönigstraße, Mittwoch, 29.04.2026, 18 Uhr bis Donnerstag, 30.04.2026, 5.45 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Autodiebe in Usingen einen Mercedes gestohlen. Der graue Mercedes AMG G 63 hatte seit 18 Uhr auf einem Stellplatz in der Altkönigstraße gestanden. Am nächsten Morgen gegen 5.45 Uhr mussten dessen Besitzer jedoch feststellen, dass das Fahrzeug zu einem unbekannten Zeitpunkt entwendet worden war. Die Kriminalpolizei fahndet nun nach dem Mercedes, an dem zuletzt die Kennzeichen "HG-ZE 38" angebracht waren. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Verletzte nach Verkehrsunfall,

Bundesstraße 275 bei Usingen, Mittwoch, 29.04.2026, 18.20 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei Usingen wurden drei Personen verletzt. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Skoda auf der Kreisstraße 739 vom Hattsteinweiher kommend in Richtung Usingen. Zeitgleich fuhr eine 23-Jährige mit einem Mercedes auf der B 275 von Usingen in Richtung Merzhausen. An der Einmündung missachtete der 19-Jährige die Vorfahrt des Mercedes, woraufhin es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. Der Skoda war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Insassen des Mercedes sowie der Fahrer des Skoda erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Streckenabschnitt zeitweise vollständig gesperrt werden.

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