PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Schloßborn +++ Paketbote von Fahrradfahrer attackiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Schloßborn,

Glashütten, Schloßborn, Kapellenstraße, Montag, 27.04.2026, 7.30 Uhr bis 10.40 Uhr

(da)Am Montagvormittag sind Einbrecher in ein Haus in Schloßborn eingestiegen. Zwischen 7.30 Uhr und 10.40 Uhr zerstörten sie den Glaseinsatz eines Fensters des Einfamilienhauses in der Kapellenstraße und entwendeten anschließend Schmuck und Bargeld aus den Innenräumen. Da die Tat bislang unbemerkt blieb, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Paketbote von Fahrradfahrer attackiert, Bad Homburg, Eschbacher Weg, Montag, 27.04.2026, 17.10 Uhr

(da)Am Montagabend wurde ein Paketbote von einem Fahrradfahrer attackiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Paketbote gegen 17.10 Uhr mit seinem Zustellfahrzeug im Eschbacher Weg, als der Fahrradfahrer ihm plötzlich durch das geöffnete Seitenfenster ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend habe der Radfahrer noch gegen den Seitenspiegel des Fahrzeugs geschlagen und dieses so beschädigt, bevor er in Richtung Gotenstraße davonfuhr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und fahndet nach dem Tatverdächtigen. Dieser ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, trug eine Sonnenbrille, einen schwarzen Helm, ein blaues T-Shirt, eine kurze, schwarze Hose mit blaugelben Streifen und einen Rucksack. Bei seinem Fahrrad handelt es sich um ein gelbes Mountainbike. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

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