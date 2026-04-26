PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebe machen Beute +++ Einbrecher am Werk +++ Mehrere Unfälle mit verletzten Personen +++ Waldbrand im Feldberggebiet +++ Sachbeschädigung an Amtsgebäude

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung PD Hochtaunus von Freitag, 24.04.2026 bis Sonntag, 26.04.2026

Polizeistation Bad Homburg

1. Rollladenpaneele an Amtsgebäude beschädigt, 61348 Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Freitag, 24.04.2026, 13:32 Uhr,

Am Freitagmittag beschädigte eine männliche Person eine Rollladenpaneele eines Gebäudes in der Kaiser-Friedrich-Promenade.

Durch einen Zeugen konnte der bislang unbekannte männliche Täter bei der Tatausführung beobachtet werden. Als der Zeuge den Täter ansprach, ergriff dieser fußläufig die Flucht in Richtung Elisabethenstraße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Der Täter wird beschrieben als ca. 180cm groß, normale Statur, langes schwarzes Haar. Bekleidet soll er gewesen sein mit einer hellen Hose und einem dunklen Oberteil, zudem führte er eine grüne Tüte mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

2. PKW beschädigt - Beifahrertür zerkratzt, 61348 Bad Homburg v.d. Höhe, Kisseleffstraße, Samstag, 25.04.2026, zwischen 15:03 Uhr und 16:40 Uhr,

Am Freitagnachmittag wurde ein in der Kisseleffstraße in Bad Homburg geparkter PKW durch einen Unbekannten beschädigt.

Der beschädigte Smart parkte im Parkhaus Louisenstraße. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass die Beifahrerseite des Fahrzeugs beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000EUR beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

3. Diebe machen Beute - Fahrrad entwendet, 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Gertrud-Bäumer-Straße, Samstag, 25.04.2026 zwischen 03:00 Uhr - 11:00 Uhr,

In der Nacht auf Samstag entwendete ein Unbekannter ein in der Gertrud-Bäumer-Straße abgestelltes Fahrrad.

Das Fahrrad der Marke Pegasus stand an einer Fußgängerbrücke und wurde von dort durch den bislang unbekannten Täter entwendet. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Wert des Fahrrads wird auf ca. 850 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

4. Zusammenstoß zwischen Radfahrern - beide verletzt, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Europakreisel, Samstag, 25.04.2026, 20:02 Uhr,

Am Samstagabend kam es auf Höhe des Bad Homburger "Europakreisels" zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern, bei welchem beide verletzt wurden. Ein 23-jähriger und ein 51-jähriger befuhren vermutlich hintereinander mit ihren Fahrrädern/E-Bike die Louisenstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Landstraße. Ersten Ermittlungen zu Folge setzte der 51-jährige mit seinem E-Bike zum Überholen an, als der vor ihm fahrende 23-jährige verkehrsbedingt in Richtung Fahrbahnmitte ausweichen musste. Hierdurch kam es zum Zusammenprall der Beiden, sodass sie stürzten. Beide Radfahrer wurden im Zuge des Unfalls verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Louisenstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde gesperrt.

Polizeistation Oberursel

1. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Keller, 61440 Oberursel (Taunus), Schellbachstraße, Dienstag, 21.04.2026, 17:00 Uhr bis Freitag, 24.04.2026, 17:00 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Freitagnachmittag brach ein unbekannter Täter die Kellertür in einem Oberurseler Mehrfamilienhaus in der Schellbachstraße auf.

Wie der Polizei erst am Freitag bekannt wurde entwendete der unbekannte Täter einen E-Scooter, ein Kinderfahrrad, einen Reisekoffer und einen Akkuschrauber. Es ist ein Sachschaden an der Kellertür in Höhe von ca. 100 EUR entstanden. Der Dieb entfernte sich nach Tatausführung in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl aus Snackautomat,

61440 Oberursel (Taunus), Steinbacher Straße, Freitag, 24.04.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, 25.04.2026, 08:00 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem Snackautomat in der Steinbacher Straße in Oberursel. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gelände des FV Stierstadt 1935 e.V. Anschließend öffneten diese auf unbekannte Art und Weise den dortigen Snackautomaten und entwendeten Getränke, Snacks und Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Königstein im Taunus

1. Brand im Feldberggebiet,

Gemarkung 61479 Glashütten, Kleiner Feldberg, Freitag, 24.04.2026, 20:00 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Waldbrand im Bereich des Kleinen Feldbergs.

Gegen 20:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei verständigt, dass es im Bereich des Kleinen Feldbergs brennt. Vor Ort wurde eine Brandfläche von ca. 70m² festgestellt. Der Brand wurde konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Schmitten und Glashütten gelöscht werden. Bereits am Vortag kam es zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 / 9266 - 0 zu melden.

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, 61476 Königstein im Taunus, Altenhainer Straße, Freitag, 24.04.2026, 15.30 Uhr,

Am Freitagnachmittag kam es in Königstein in der Altenhainer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lieferwagen und einen Fahrschulauto.

Gegen 15:30 Uhr befuhren ein Mercedes Sprinter und ein Fahrschulauto hintereinander die Altenhainer Straße in Richtung Wiesbadener Straße. An einer Einmündung musste die 17-jährige Fahrschülerin verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der 42-jährige Lieferwagenfahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden PKW auf.

In der Folge klagten sowohl die Fahrschülerin, als auch ihr 52-jähriger Fahrlehrer über Hals- und Nackenschmerzen. Da der Unfallverursacher zudem im Verdacht steht das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt zu haben, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird vorläufig auf rund 4000 EUR geschätzt.

Polizeistation Usingen

1. Unfall mit Personenschaden,

61279 Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Samstag, 25.04.2026, 21:06 Uhr

Am Samstagabend kam es in der Frankfurter Straße in Grävenwiesbach zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 59 Jahre alter Grävenwiesbacher befuhr die Frankfurter Straße mit seinem schwarzen VW Golf und übersah hierbei, dass eine vorausfahrende 45 Jahre alte Grävenwiesbacherin mit ihrem schwarzen Skoda Karoq ihr Fahrzeug abbremste, um auf den Parkplatz eines Marktes zu fahren. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die Frau aus Grävenwiesbach leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 40.000 EUR.

2. PKW aufgebrochen und Handtasche entwendet, 61267 Neu-Anspach, Feldbergstraße, Samstag, 25.04.2026, zwischen 14:33 und 16:45 Uhr,

Am Samstagnachmittag wurde in der Feldbergstraße in Neu-Anspach die Seitenscheibe der Beifahrertür eines roten Peugeot 207 eingeschlagen und eine beige Damenhandtasche aus dem Fahrzeug entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt, vollständige Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter 06081 / 9208 - 0

3. Brand eines Baucontainers,

61250 Usingen, Am Gebackenen Stein, Samstag, 25.04.2026, 11:35 Uhr,

Am Samstagmorgen wurde der Brand eines Baucontainers in einem Hinterhof in der Straße Am Gebackenen Stein in Usingen gemeldet. Durch die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnte dieser schnell gelöscht werden.

Der Container wird von einer Firma als Lager genutzt. Was den Brand verursacht hat, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. 06081 / 9208 - 0

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