PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Nachtrag zur Pressemeldung - Brand mehrerer Fahrzeuge in Parkhaus in Bad Homburg - vom 23.04.2026 um 22:42 Uhr +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(wö) Bei dem Fahrzeugbrand wurden, Stand jetzt, 36 Fahrzeuge beschädigt. Davon sind 11 Fahrzeuge komplett ausgebrannt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt ca. 800.000,- Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich auf den drei Ebenen des Parkhauses ca. 250 bis 300 Fahrzeuge. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Es besteht die Gefahr, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist. Es wird am heutigen Morgen begutachtet werden. Das Parkhaus wird so lange gesperrt bleiben. Die Schadenshöhe am Gebäude kann noch nicht eingeschätzt werden. Ob der Brand absichtlich herbeigeführt wurde ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Sachverhaltsaufklärung werden weiterhin dringend Zeugen gesucht, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beobachtungen nimmt die Polizeistation jederzeit unter der Telefonnummer: 06172-1200 entgegen.

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