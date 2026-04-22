PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Brandstiftung an PKW +++ Gescheiterter Einbruch +++ Bundesstraße nach Unfall gesperrt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Brandstiftung an PKW,

Bad Homburg, Höhestraße, Mittwoch, 22.04.2026, 6.30 Uhr

(da)Gegen 6.30 Uhr meldeten Anwohner der Höhestraße der Polizei und Feuerwehr, dass ein Fahrzeug am Straßenrand zur Castillostraße brennen würde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der betroffene dunkelblaue Porsche Macan bereits in Vollbrand. Trotz des zeitnahen Einschreitens der Feuerwehr wurde ein neben dem Porsche parkender Skoda ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Ermittlungen am Tatort zufolge muss die Kriminalpolizei von Brandstiftung ausgehen. Sollten Sie am Mittwochmorgen verdächtige Feststellungen rund um die Höhestraße gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung.

2. Gescheiterter Einbruch,

Bad Homburg, Wallstraße, Dienstag, 21.04.2026, 1 Uhr bis 10 Uhr

(da)Am Dienstagmorgen hat ein Einbrecher vergeblich versucht, in einen Pub in Bad Homburg einzubrechen. Zwischen 1 Uhr und 10 Uhr machte sich der bislang Unbekannte an der Eingangstür der Bar in der Wallstraße zu schaffen und versuchte, diese mit einem Messer aufzuhebeln. Als dies misslang, ergriff er die Flucht. Dabei ließ er sein Messer im Türrahmen stecken. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Bundesstraße nach Unfall gesperrt,

Bundesstraße 455 bei Kronberg, Dienstag, 21.04.2026, 11.30 Uhr

(da)Am Dienstagvormittag musste die Bundesstraße 455 bei Kronberg aufgrund eines Verkehrsunfalls zeitweise gesperrt werden. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem blauen Ford von Königstein kommend in Richtung Oberursel. Bei Kronberg geriet sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden VW kam. Ein hinter dem VW fahrender 38-Jähriger in einem grauen Ford versuchte noch, dem Unfall auszuweichen, geriet dabei jedoch in den Straßengraben. Der 23-jährige Ford-Fahrer erlitt leichte und der 41-jährige VW-Fahrer schwere Verletzungen. Sie wurden beide zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Der 38-jährige Fahrer des grauen Ford blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 455 zeitweise vollständig gesperrt werden.

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