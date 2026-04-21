PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeieinsatz nach gemeldeter Schussabgabe +++ Bargeld nach Einbruch gestohlen +++ Angriff im Kurpark +++ Vollsperrung der L 3024

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizeieinsatz nach gemeldeter Schussabgabe, Landesstraße 3025 bei Schmitten Montag, 20.04.2026, 17.14 Uhr

(da)Am Montagabend kam es aufgrund einer möglichen Schussabgabe zu einem größeren Polizeieinsatz bei Schmitten. Um 17.14 Uhr meldete sich ein Autofahrer telefonisch beim polizeilichen Notruf. Er sei gerade mit seinem Auto auf der Landesstraße 3025 von Niederreifenberg in Richtung Schmitten unterwegs. Dabei sei ihm ein silberfarbener Audi mit Kennzeichen aus dem Main-Taunus-Kreis (MTK) aufgefallen. Nun habe ein Mann eine augenscheinliche Schusswaffe aus dem Audi gehalten und zweimal während der Fahrt daraus geschossen. Anschließend sei der Audi in unbekannte Richtung davongefahren. Alarmierte Polizeikräfte fahndeten intensiv nach dem Auto und den darin befindlichen Personen, konnten aber keine weiteren Feststellungen machen. Auch mögliche Spuren an den genannten Örtlichkeiten konnten nicht gefunden werden. Sollten Sie zur Aufklärung der geschilderten Situation beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

2. Bargeld nach Einbruch gestohlen,

Weilrod, Obergasse, 20.04.2026, 08.02 Uhr

(wo)Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Montagmorgen aus einer Gaststätte in Weilrod Bargeld. Um 08.02 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt auf der Rückseite des Objektes in der Obergasse. Sie hebelten die Eingangstür auf und stahlen den Inhalt der Kasse. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

3. Angriff im Kurpark,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, Sonntag, 19.04.2026, 22.00 Uhr

(wo)Ein unbekannter Täter schlug auf einen Passanten im Kurpark in Bad Homburg ein. Gegen 22.00 Uhr wartete ein 21-Jähriger am Teich des Kurparks auf sein Taxi, als ein weiterer Mann erschien. Dieser wirkte laut dem jungen Erwachsenen betrunken sowie aggressiv und hielt eine Bierflasche in der Hand. Weiterhin gab der Heranwachsende an, dass der Aggressor auf ihn zukam und ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Unbekannte wurde als männlich, mit Bart, schwarzen Haaren und ca. 185 cm groß beschrieben. Außerdem soll er schwarze Kleidung getragen haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg von der Höhe unter der Telefonnummer 06172-1200 zu melden.

4. Vollsperrung der L 3024,

Glashütten, Landstraße 3024, Montag, 20.04.2026, 17.34 Uhr

(wo)Am Montagabend kam zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten auf der Landstraße 3024. Aus Richtung des Großen Feldbergs kommend, befuhr ein 46-Jähriger die L 3024 in Richtung L 3025. Aus bislang nicht bekannter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Erliegen. Die Feuerwehr schnitt den BMW auf, um den Fahrer zu befreien. Dieser war glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 3024 vollständig gesperrt.

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