PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrügerische Terrassenreinigung +++ Einbrecher entwenden Tresor +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrügerische Terrassenreinigung,

Bad Homburg, Kirdorf, Schillerstraße, Freitag, 17.04.2026, 13.30 Uhr

(da)Am Freitag wurde eine Kirdorferin von zwei falschen Handwerkern um ihr Bargeld betrogen. Gegen 13.30 Uhr klingelten die beiden Männer bei der Rentnerin in der Schillerstraße und boten an, ihre Terrasse zu säubern. Man einigte sich schließlich auf einen Bargeldbetrag in Höhe mehrerer tausend Euro. Die beiden "Handwerker" erbrachten jedoch nicht die vereinbarte Leistung, sondern entfernten sich kurze Zeit später mit der im Voraus geleisteten Bezahlung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Leistungsbetrugs und fahndet nach den Männern. Einer der beiden war etwa 1,90 Meter groß, von mittlerem Alter, hatte dunkle, kurze Haare, eine sportliche Statur und war dunkel gekleidet. Sein Komplize war 1,80 Meter groß, hatte mittelblonde, kurze Haare und ebenfalls eine sportliche Statur. Auffällig an ihm waren Ohrringe und eine Goldkette. Beide sprachen Englisch mit einem nicht bestimmbaren Akzent. Sie waren mit einem weißen Kleinwagen mit ausländischen Kennzeichen und Rechtslenkung unterwegs. Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Mögliche Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher entwenden Tresor,

Kronberg, Oberhöchstadt, Lärchenweg, Freitag, 17.04.2026, 9 Uhr bis Sonntag, 19.04.2026, 16 Uhr

(da)Am Wochenende wurde in Oberhöchstadt ein Tresor entwendet. Die Unbekannten begaben sich zwischen 9 Uhr am Freitag und 16 Uhr am Sonntag auf das Grundstück im Lärchenweg. Dort hebelten sie ein Wohnzimmerfenster auf und stiegen so in die Wohnräume ein. Im Inneren machten sie sich einen kleineren Metalltresor zu eigen, in dem Schmuck und Bargeld lagerten. Mit dieser Beute gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

3. Auto zerkratzt,

Oberursel, Kupferhammerweg, Freitag, 17.04.2026, 12 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 9.30 Uhr

(da) Ende der vergangenen Woche wurde in Oberursel ein Auto zerkratzt. Der graue Mercedes GLA 200 stand zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 9:30 Uhr, am Straßenrand des Kupferhammerwegs, als die Beifahrerseite des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel zu wenden.

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