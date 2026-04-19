PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss und Unterlaubten Entfernen vom Unfallort +++ Fahrraddiebstahl aus Hausflur +++ versuchte Einbrüche in Keller und Wohnhäuser

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Unfallort: Niddastraße, Bad Homburg

Unfallzeit: Freitag, 17.04.2026, 12:18 Uhr Unfallhergang: Der 20-jährige Fahrer eines Rollers, Hersteller Piaggio, befuhr die Niddastraße aus Fahrtrichtung Seedammweg kommend, in Fahrtrichtung Auf dem Gleichen in Bad Homburg. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Ford, befuhr die Straße Auf dem Gleichen aus Fahrtrichtung Lahnstraße kommend, in Fahrtrichtung Niddastraße. Im Kreuzungsbereich Niddastraße, Auf dem Gleichen, missachtete der Rollerfahrer den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw- Fahrer. Es kam zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich zudem der Unfallverursacher leicht. Da der Fahrer bei dem Unfall alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5500,-EUR.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Am Viadukt, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Samstag, 18.04.2026, 11:10 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 16:10 Uhr Unfallhergang: Ein unbekannter Fahrzeugführer parkte sein nicht näher bekanntes Kraftfahrzeug im Parkhaus des dortigen Einkaufszentrums aus und touchierte hierbei einen daneben abgeparkten Pkw, Hersteller Audi. Dieser wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 500EUR geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Zum Köpperner Tal, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Samstag, 18.04.2026, 18:00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 18:06 Uhr Unfallhergang: Ein VW-Transporter war in dem Unfallzeitraum ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem nicht näher bekannten Kraftfahrzeug beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Transporters und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl aus Mehrfamilienhaus

Tatort: Gartenfeldstraße, 61350 Bad Homburg Tatzeit: Donnerstag, 16.04.26, 07:10 Uhr bis Donnerstag, 16.04.26, 13:40 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter betraten das Mehrfamilienhaus und entwendeten das dort im Flur abgestellte Fahrrad. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Mammut in der Farbe Schwarz. Hinweise die zur Aufklärung der Tat und zum Wiederauffinden des Fahrrades dienlich sind, nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171/2712-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Kolpingstraße, 61350 Bad Homburg Tatzeit: Freitag 17.04.2026, 21:30 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter betraten das Grundstück des Einfamilienhauses vermutlich über die Grundstückseinfahrt und versuchten anschließend mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges die Terassentür des Objekts gewaltsam zu öffnen. Während dieser Tathandlung wurden die oder der Täter durch die Hauseigentümer gestört und flüchteten sodann in unbekannte Richtung. An der Terrassentür entstand Sachschaden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06171/2712-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses

Tatort: Louisenstraße, 61348 Bad Homburg Tatzeit: Freitag, 17.04.2026, 17:00 Uhr bis 17.04.26, 19:00 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter betraten auf nicht geklärte Weise das Mehrfamilienaus und stiegen in den Keller hinab. Dort hebelten die oder der Täter mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges eine Tür zu einem Abstellraum auf. Dieser war jedoch leer, sodass der oder die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden an der Tür. Hinweise zur Aufklärung nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter der Rufnummer 06171/2712-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruch

Rotkreuzweg, 61350 Bad Homburg

Tatzeit: Samstag, 18.04.2026, 18:45 Uhr bis 18.04.26, 22:15 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter versuchten sich über die Terrassentür eines Einfamilienhauses Zutritt zu diesem zu verschaffen. Vermutlich erreichten die oder der Einzeltäter die im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Terrassentür über den Garten oder über einen Fußweg seitlich am Haus vorbei. Der oder die Täter versuchten, die Terrassentür mittels unbekannten Hebelwerkzeuges an verschiedenen Stellen aufzuhebeln. Anschließend versuchte(n) der oder die Täter, durch das beschädigte Glas der Tür den Türgriff umzulegen, um die Terrassentür zu öffnen. Dies gelang aufgrund einer weiteren manuellen Sicherung (Leiste auf dem Boden) auf der Innenseite der Schiebetür nicht. Der oder die Einbrecher flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06171/2712-0 entgegen.

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