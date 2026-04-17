PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Zwei Schwerverletzte nach Arbeitsunfall in Oberursel+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

61440 Oberursel (Taunus), Lahnstraße

Freitag, 17.04.2026, 11:40 Uhr

Am Freitagmittag kam zu einem Arbeitsunfall bei einer Großbaustelle, bei welchem zwei Personen schwerverletzt wurden. Die zwei Bauarbeiter im Alter von 34 und 47 Jahren führten Arbeiten auf einer Hebebühne durch, als ein Kran eine Betonschalung umwarf. Die Arbeiter fielen infolgedessen 2-3 Meter tief auf den Boden und wurden zusätzlich von der herunterfallenden Schalung getroffen. Die Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellen Informationen bestehe keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

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