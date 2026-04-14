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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht zeugen

Warburg (ots)

Am Montag, 13. April, kam es auf dem Parkplatz der ehemaligen Post an der Kasseler Straße in Warburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 28-jähriger Mann aus Borgentreich seinen schwarzen Audi A3 in der Zeit von 9.55 Uhr bis 10.15 Uhr auf dem genannten Parkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er frische Beschädigungen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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