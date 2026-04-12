Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit Quad

37671 Höxter (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Holzminden mit seinem Quad die B83 von Stahle in Richtung Heinsen. Ebenfalls auf dem Quad befand sich ein 16-jähriger Holzmindener als Sozius. In einem Kurvenbereich geriet das Fahrzeug aus bislang nicht geklärten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend fielen beide Personen vom Quad und das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erlitten Fahrer und Sozius Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B83 in beide Fahrtrichtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. /He.

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