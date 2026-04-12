Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mülltonne in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

33034 Brakel (ots)

Am Samstagmorgen, 11.04.2026, gegen 03:00 Uhr, wurde in der Ostheimer Straße in Brakel eine brennende Mülltonne entdeckt, welche in der Nähe einer Hauswand stand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, so dass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Auf Grund der starken Rauchentwicklung wurden die 13 Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen evakuiert. Alle blieben unverletzt. Zwei Wohnungen waren im Anschluss unbewohnbar und das Ordnungsamt der Stadt Brakel sorgte sich um die Unterbringung der Betroffenen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden am Gebäude von rund 35.000 Euro. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, bittet die Polizei in Höxter (Tel. 05271-9620) um Hinweise von Zeugen. /He.

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