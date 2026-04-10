Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken gegen Leitplanke - Fahrer verletzt sich schwer

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Höxter (ots)

Am Donnerstag, 9. April, ereignete sich auf der Bundesstraße 83 bei Höxter-Stahle ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Polle mit einem Hyundai die B83 aus Richtung Heinsen kommend in Fahrtrichtung Stahle. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn und prallte schließlich gegen die Leitplanke auf der linken Seite. Danach kam das Fahrzeug erneut auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin: Alkohol im Straßenverkehr gefährdet alle Verkehrsteilnehmer und hat dort nichts zu suchen./rek

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