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POL-HX: Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

POL-HX: Pkw kommt von Straße ab und überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt
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Warburg (ots)

Am Donnerstag, 9. April, ereignete sich auf der Bundesstraße 68 bei Warburg ein Verkehrsunfall. Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Lichtenau mit einem weißen Mazda die B68 aus Richtung Scherfede kommend in Fahrtrichtung Lichtenau. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam nach etwa 50 Metern auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
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https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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