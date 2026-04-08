Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall - Kind leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Donnerstag, 2. April, kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Lipper Tor in Steinheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Die Fahrerin des beteiligten Pkw entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Gegen 10:30 Uhr kam es zunächst im Markt zwischen einer 11-jährigen Schülerin aus Bad Driburg und einer unbekannten Frau zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend suchte das Kind gemeinsam mit einer Freundin auf dem Parkplatz ein klärendes Gespräch. Nach Zeugenaussagen zeigte die unbekannte Frau daran jedoch kein Interesse, stieg in ihren Pkw und fuhr aus der Parklücke. Dabei überfuhr sie den Fuß des Mädchens, das leichte Verletzungen erlitt. Zur Tatzeit trug die unbekannte Frau eine hellblaue Jeans, eine pinke Jacke und weiße Schuhe. Das Fahrzeugtyp und das Kennzeichen sind bislang unbekannt. Die Polizei Höxter bittet Personen, die den Vorfall im Markt oder die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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