Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sperrung der L755 für Zweiräder zwischen Altenbeken und Bad Driburg-Langeland

Bad Driburg (ots)

Die Polizei Höxter weist darauf hin, dass die Landesstraße 755 zwischen Altenbeken und Bad Driburg-Langeland für Zweiräder gesperrt ist. Die Sperrung gilt jährlich im Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Oktober, jeweils täglich in der Zeit von 12 Uhr bis 22 Uhr. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Verkehrssicherheit auf dem betroffenen Streckenabschnitt. Im vergangenen Jahr ereigneten sich außerhalb der geltenden Sperrzeiten ein Motorradunfall sowie ein Pkw-Unfall. In den Jahren zuvor kam es darüber hinaus zu zahlreichen Motorradunfällen auf diesem Streckenabschnitt. Die Polizei Höxter bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die bestehende Beschilderung zu beachten und die Sperrung einzuhalten. Ziel der Maßnahme ist es, die Anzahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Sicherheit auf der Strecke nachhaltig zu erhöhen. Bereits am Ostermontag hielten sich 11 Motorradfahrer nicht an das Verbot. Die Verstöße wurden konsequent geahndet./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell