Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Verstöße über die Ostertage im Kreis Höxter festgestellt

Kreis Höxter (ots)

Verkehrsunfälle werden auch an Feiertagen verursacht. Zudem ist der Karfreitag inzwischen ein beliebter Tag für Pkw-Affine Tuner, die diesen gern Carfriday benennen. Sechs Verkehrsunfälle mit Personenschaden musste die Polizei im Kreis Höxter von Gründonnerstag bis Ostermontag aufnehmen. Dementsprechend standen auch umfangreiche Verkehrskontrollen an, um möglichst schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Am vergangenen Osterwochenende stellten die Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Höxter zahlreiche Verkehrsverstöße fest. Im Fokus standen dabei insbesondere Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie unzulässige technische Veränderungen an Fahrzeugen. Am Karfreitag trafen Polizeibeamte im Stadtgebiet von Steinheim auf etwa 30 getunte Fahrzeuge. Bei anschließenden Kontrollen wurden bei fünf Fahrzeugen technische Veränderungen festgestellt, die Ordnungswidrigkeiten darstellten. Die Verstöße wurden entsprechend geahndet.

Bei Geschwindigkeitsmessungen mit Anhalteposten auf der B239 in Höhe Sommersell wurden insgesamt 19 Verstöße festgestellt. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten lagen bei 145 km/h und 142 km/h.

Am Ostersamstag führten die Einsatzkräfte in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der L828 bei Bad Driburg-Neuenheerse durch. Dabei wurden insgesamt 13 Verstöße festgestellt. Negativer Spitzenreiter war ein 52-jähriger Familienvater aus Düsseldorf, der mit seiner Frau und zwei Kindern im Fahrzeug unterwegs war. Er wurde mit seinem Peugeot bei erlaubten 70 km/h mit 126 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 52 km/h. Dafür ist ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen. Darüber hinaus wurden im gesamten Kreisgebiet weitere Verkehrsverstöße geahndet, darunter Verstöße gegen die Gurtpflicht, die Nutzung eines E-Scooters auf dem Gehweg sowie das Fahren ohne gültige Hauptuntersuchung.

Am Ostermontag wurden erneut Geschwindigkeitsmessungen an der L828 bei Bad Driburg-Neuenheerse durchgeführt. Hierbei stellten die Einsatzkräfte 21 Verstöße fest. Die höchste Überschreitung wurde bei einer 55-jährigen Frau aus Tuttlingen festgestellt, die mit ihrem Opel Astra bei erlaubten 70 km/h mit 113 km/h unterwegs war. Sie muss mit einem Bußgeld von 200 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Die Polizei Höxter weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist, und kündigt weitere Kontrollen an./rek

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