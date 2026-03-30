Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fahrzeugbrand in der Luperkusstraße - Verdacht der Brandstiftung - möglicher Zusammenhang wird geprüft - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Samstag, 28.03.2026, kam es gegen 05:30 Uhr in der Luperkusstraße in Worms zu einem Fahrzeugbrand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein am Straßenrand geparkter Pkw durch Zeugen nach einem lauten Knall brennend festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandlegung. Aufgrund der zeitlichen Nähe wird ein möglicher Zusammenhang mit den Fahrzeugbränden in der Gaustraße und der Backhausgasse (27.03.2026) geprüft. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer am 28.03.2026 gegen 05:30 Uhr im Bereich der Luperkusstraße / Gaustraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de.

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