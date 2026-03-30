Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand in Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße - Familie unverletzt - Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Bechtheim (ots)

Am Montag, 30.03.2026, kam es gegen 00:20 Uhr in der Raiffeisenstraße in Bechtheim zu einem Brand in einem Einfamilienhaus.

Zeugen meldeten in diesem Zusammenhang ein Knallgeräusch sowie eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort stellte sich im Rahmen der Erstmaßnahmen heraus, dass die Familie das Haus unverletzt verlassen konnte. Nach ersten Angaben war die Familie durch ein Knallgeräusch geweckt worden und brachte sich anschließend in Sicherheit.

Der Brandherd befand sich nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich im Kellerbereich. Die Freiwillige Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz und löschte das Feuer. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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