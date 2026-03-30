Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus in der Straße "Am Schwimmbad" - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Samstag, 28.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schwimmbad" in Worms-Pfeddersheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt zum Haus. Im Gebäude wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Täter wurden bei der weiteren Tatausführung vermutlich durch die zurückkehrenden Hausbewohner gestört und flüchteten.

Ein Zeuge beobachtete im Anschluss zwei Personen, die als dunkel gekleidet beschrieben wurden und eine Kopfbedeckung trugen. Die Tatverdächtigen sollen sich anschließend in ein Fahrzeug begeben haben, das in der Straße "An den Hofgärten" abgestellt war. Dabei soll es sich um einen dunklen Kombi älteren Baujahrs gehandelt haben. Nach Angaben des Zeugen soll das Fahrzeug ein Kölner Kennzeichen (Beginn "K") gehabt haben; die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Straße "Am Schwimmbad" bzw. "An den Hofgärten" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell