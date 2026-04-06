PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eine schwerstverletzte Frau bei Verkehrsunfall

POL-HX: Eine schwerstverletzte Frau bei Verkehrsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Höxter (ots)

Am Samstag, den 05.04. gegen 21:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Lauenförde mit seinem Ford Fiesta die L755 aus Richtung Vörden, in Richtung Höxter. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einem kurvigen Streckenabschnitt vor Ovenhausen ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Pkw-Führer verletzte sich nur relativ leicht. Seine 20-jährige Beifahrerin aus Beverungen erlitt jedoch schwerste Verletzungen. Sie musste auf Grund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Unfall wurde mit Unterstützung eines spezialisierten Unfallaufnahmeteams aufgenommen, so dass die Strecke bis 04:30 Uhr gesperrt bleiben musste. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. (MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 08:57

    POL-HX: Einbruch in alte Zuckerrübenfabrik / Stromausfall hervorgerufen?

    Warburg (ots) - Tatort: Warburg, Bahnhofstraße Tatzeit: Nacht von Samstag, 04.04.26, auf Ostersonntag, 05.04.2026 Zur Tatzeit drangen bislang ungekannte Täter in Räumlichkeiten der alten Zuckerfabrik Warburg ein. Zielrichtung der Täter waren offenbar Altmetalle und Kabel. Inwieweit die Täter Beute machten ist unklar. Größere Mengen an bereitgelegten Wertstoffen ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 08:03

    POL-HX: Einbruch in Getränkemarkt

    Höxter (ots) - Tatort: Höxter, OT Stahle, Holzmindener Straße Tatzeit: Fr., 03.04.2026, 19:30 Uhr bis Sa., 04.04.2026, 08:30 Uhr Zur Tatzeit drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt ein und entwendeten dort Bargeld. Hinweise zu verdächtigten Fahrzeugen oder Personen zur Tatzeit im Bereich des Getränkemarktes nimmt die Polizei Höxter entgegen (Tel.05271-962-0). /Ar. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 12:37

    POL-HX: Fahrräder und E-Scooter im Visier der Polizei

    Kreis Höxter (ots) - Die Überprüfung von Fahrrädern und E-Scootern stand im Mittelpunkt von Fahrradkontrollen der Polizei im Kreis Höxter. Insgesamt fünf Verwarngelder wurden ausgesprochen wegen "Falschen Verhaltens" der Radfahrenden und E-Scooter-Nutzer. In diesem Rahmen wurde auch ein manipuliertes Pedelec festgestellt. Das E-Bike verfügte über einen separaten Gashebel. Dadurch kann man ohne Tretunterstützung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren