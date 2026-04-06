Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eine schwerstverletzte Frau bei Verkehrsunfall

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Höxter (ots)

Am Samstag, den 05.04. gegen 21:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Lauenförde mit seinem Ford Fiesta die L755 aus Richtung Vörden, in Richtung Höxter. Auf regennasser Fahrbahn kam er in einem kurvigen Streckenabschnitt vor Ovenhausen ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Pkw-Führer verletzte sich nur relativ leicht. Seine 20-jährige Beifahrerin aus Beverungen erlitt jedoch schwerste Verletzungen. Sie musste auf Grund der Schwere der Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Unfall wurde mit Unterstützung eines spezialisierten Unfallaufnahmeteams aufgenommen, so dass die Strecke bis 04:30 Uhr gesperrt bleiben musste. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. (MS)

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