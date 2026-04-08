Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Brakel - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Ostermontag, 6. April, kam es in Brakel zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 22:10 Uhr waren drei Jugendliche auf der Straße "Lütkerlinde" unterwegs. Ein 12-Jähriger fuhr mit einem E-Bike, die beiden anderen waren mit City-Rollern unterwegs. In Höhe eines Parkplatzes näherte sich ein grauer Opel Rocks und fuhr direkt auf die drei Jugendlichen zu. Nach bisherigen Zeugenaussagen lenkte der unbekannte Fahrer erst im letzten Moment sein Fahrzeug zur Seite und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 12-jährige E-Bike-Fahrer aus und prallte dabei gegen eine Laterne. Er erlitt leichte Verletzungen. Sowohl am E-Bike als auch an der Laterne entstand geringer Sachschaden. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271 / 962-0 entgegen./rek

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