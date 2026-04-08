Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Cafeteria - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

In der Zeit von Montag, 6. April, 14 Uhr, bis Dienstag, 7. April, 5 Uhr, kam es in Warburg zu einem Einbruch in eine Cafeteria am Stiepenweg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem ein Tresor entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stiepenwegs gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

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