Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall im Gegenverkehr - drei Personen verletzt

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Höxter (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 9. April, kam es auf der Bundesstraße 239 in Höhe von Höxter zu einem schweren Verkehrsunfall im Gegenverkehr, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwerst. Gegen 06:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Brakel mit einem BMW die B239 aus Richtung Höxter kommend in Fahrtrichtung Brenkhausen. Zeitgleich war eine 59-jährige Frau aus Höxter mit einem Suzuki in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in Höhe des St. Ansgar Krankenhauses zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 59-jährige Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 21-jährige BMW-Fahrer wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Eine 49-jährige Fußgängerin, die sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Gehweg befand, wurde durch umherfliegende Trümmerteile getroffen und schwer verletzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Paderborn hinzugezogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B239 vollständig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Höxter. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen und dauern derzeit an. Die Unfallaufnahme sowie die damit einhergehende Straßensperrung der B239 dauern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung noch an./rek

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