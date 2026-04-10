Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Riskantes Überholmanöver - Gegenverkehr muss ausweichen und verursacht Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Donnerstag, 9. April, kam es auf der Kreisstraße 19 bei Brakel-Schmechten zu einem Verkehrsunfall infolge eines riskanten Überholmanövers. Gegen 17.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Lichtenau mit einem schwarzen BMW die K 19 in Fahrtrichtung Schmechten. Zwischen den Ortschaften Herste und Schmechten kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen, dessen Fahrer gerade ein Überholmanöver in Fahrtrichtung Herste durchführte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts aus und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell