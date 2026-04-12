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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken mit Kleinkraftrad gestürzt

33014 Bad Driburg (ots)

Im Bereich der Einmündung Brunnenstraße/ Brakeler Straße ereignete sich am Samstag, 11.04.2026, gegen 17:40 Uhr, ein Verkehrsunfall, an dem ein 53-jähriger Bad Driburger mit seinem Kleinkraftrad beteiligt war. Demnach ist der Man mit seinem Fahrzeug die Brunnenstraße in Richtung stadteinwärts gefahren. An der Einmündung zur Brakeler Straße beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Hierbei ist der Mann dann ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen und verletzte sich schwer. Auf Grund der Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. /He.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 962 1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
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Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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