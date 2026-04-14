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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kontrolltag der Polizei Höxter

Kreis Höxter (ots)

Am Montag, 13. April, führten Einsatzkräfte der Direktionen Verkehr und Gefahrenabwehr/Einsatz der Kreispolizeibehörde Höxter gemeinsame Verkehrskontrollen im Kreisgebiet durch. Der Fokus des Kontrolltages lag auf der Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden. Hierzu wurden durch zwei Kontrolltrupps entsprechende Kontrollstellen im Kreisgebiet eingerichtet. Zusätzlich wurde der Einsatz durch den Kreisradarwagen des Kreises Höxter unterstützt. Im Rahmen der Maßnahmen konnten insgesamt 78 Verkehrsverstöße festgestellt werden. In 63 Fällen waren Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Entsprechende Verwarngeld- und Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Besondere Auffälligkeiten ergaben sich unter anderem in Warburg auf der B252. Dort fiel ein Pkw der Marke BMW auf, dessen Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 33 km/h überschritt und damit den schnellsten Verstoß des Tages beging. Darüber hinaus wurde in Bad Driburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 31-jähriger Pkw-Fahrer überprüft. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, woraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls in Warburg. Dort wurde ein Lkw nach einem geringfügigen Geschwindigkeitsverstoß angehalten. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug keine gültige Pflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Höxter wird auch weiterhin gezielte Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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