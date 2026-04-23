PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet +++ Zwei Sachbeschädigungen in der Haingasse +++ BMW flüchtet vor der Polizei +++ Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet, Bad Homburg, Schaberweg, Mittwoch, 22.04.2026, 8 Uhr bis 17 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten im Laufe des Mittwochs bei einem Wohnungseinbruch Bargeld. Zwischen 8 und 17 Uhr begaben sich die Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus im Schaberweg. Dort hebelten sie die Eingangstür einer Wohnung im zweiten Stock auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Dabei gelangten sie an diverses Bargeld, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Zwei Sachbeschädigungen in der Haingasse, Bad Homburg, Haingasse, Dienstag, 21.04.2026, 18 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2026, 7 Uhr

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Haingasse in Bad Homburg zu zwei Sachbeschädigungen. Zwischen 18 und 7 Uhr schlugen Unbekannte, vermutlich mit einem Stein, ein dortiges Schaufenster ein. Darüber hinaus stießen sie ein in der Straße abgestelltes Motorrad um. Der dadurch verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. BMW flüchtet vor der Polizei,

Friedrichsdorf-Seulberg, Höhenstraße, Mittwoch, 22.04.2026, 23:40 Uhr

(jk)Ein BMW-Fahrer flüchtete am Mittwochabend nach einer Verkehrsordnungswidrigkeit in Seulberg vor der Polizei. Der Fahrer befuhr gegen 23:40 Uhr die Kolberger Straße in Richtung Höhenstraße. Den dortigen Kreisverkehr befuhr er entgegen der Fahrtrichtung. Diesen Vorfall bemerkte eine Streife der Polizei. Als der BMW-Fahrer die Polizei ebenfalls bemerkte, beschleunigte er den BMW stark und bog in die Straße "Am Dammwald" ab. Am Ende der Sackgasse flüchteten alle vier Fahrzeuginsassen zu Fuß. Bei der Verfolgung der Personen konnte die Streifenbesatzung einen Fahrzeuginsassen stellen. Später kehrte auch der tatverdächtige 21-jährige Fahrer zu seinem Fahrzeug zurück. Während der Fahrt wurde vermutlich ein selbstgebautes Bündel mit Feuerwerkskörpern aus dem Beifahrerfester geworfen. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen des Verdachtes des illegalen Kraftfahrzeugrennen verantworten. Des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gefertigt.

4. Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall, Bundesstraße 455 bei Kronberg, Mittwoch, 22.04.2026, 16.50 Uhr

(da)Am Mittwoch flüchtete bei Kronberg ein Fahrradfahrer, nachdem er einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Gegen 16.50 Uhr fuhren eine 68-jährige Frau in einem grünen BMW und ein 23-jähriger Mann in einem schwarzen VW hintereinander auf der Bundesstraße 455 von Oberursel kommend in Richtung Kronberg. An der Einmündung zur Altkönigstraße überquerte ein Fahrradfahrer die Bundesstraße in Richtung Altkönigstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Die BMW-Fahrerin legte daraufhin eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrrad zu vermeiden. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den BMW auf. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Schaden. Dieser wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Der Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Entsprechend ist die Polizei nun auf Zeugensuche. Der Radfahrer wird als etwa 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit einem schwarzen Fahrrad beschrieben. Zudem war er Teil einer vierköpfigen Radgruppe. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

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