PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Brand mehrerer Fahrzeuge in Parkhaus in Bad Homburg +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(wö) Am Donnerstag, den 23.04.2026, 17:55 Uhr wurde durch eine Zeugin ein brennendes Fahrzeug im Parkhaus Seedammbad in Bad Homburg gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Der Brand hat auf mehrere Fahrzeuge übergegriffen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Das Parkhaus ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht begehbar, da die Einsatzmaßnahmen noch andauern. Über die Brandursache, die Anzahl der beschädigten Fahrzeuge und die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer: 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

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