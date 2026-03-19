PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Tödlicher Wohnungsbrand in Krefeld-Oppum

Krefeld (ots)

Am Nachmittag des 19.03.2026 gegen 16:15 Uhr wurde der Leitstelle Krefeld ein Wohnungsbrand in einem Wohngebäude im Stadtteil Krefeld-Oppum gemeldet. Aufgrund der Schilderungen im Notruf war davon auszugehen, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden könnte.

Der erfahrene Leitstellendisponent alarmierte aufgrund der Meldung umgehend Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zur angegeben Einsatzadresse. Beim Eintreffen der ersten Einheiten konnte der Brand im ersten Obergeschoss bestätigt werden. Von außen konnte bereits eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen werden.

Unverzüglich wurden durch den Einsatzleiter zwei Trupps unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr zur Menschenrettung eingesetzt. Durch die vorgehenden Trupps konnte die Bewohnerin der Wohnung aufgefunden und ins Freie verbracht werden. Trotz des schnellen und professionellen Vorgehens der Feuerwehrkräfte konnte der anwesende Notarzt nur noch den Tod der Patientin feststellen.

Im Anschluss wurden die Brandbekämpfungsmaßnahmen fortgesetzt- sowie zeitgleich die übrigen Nutzungseinheiten auf Schadenmerkmale und betroffene Personen kontrolliert. Glücklicherweise kamen keine weiteren Personen zu Schaden und die Brandausbreitung blieb auf die betroffene Wohnung beschränkt.

Nach dem Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen wurde die Brandwohnung umfangreich von giftigem Brandrauch befreit. Die 36 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache, der Feuerwache Hafenstraße sowie des Rettungsdienstes konnten nach ca. 1,5 Stunden zu ihren Standorten zurückkehren.

Die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung der Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld
Kai Hain
Telefon: 02151-8213 1333
E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de
http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Weitere Meldungen: Feuerwehr Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 00:45

    FW-KR: Brand in verlassener Grundschule

    Krefeld (ots) - Am 18.03.2026 meldete gegen 22:35 Uhr ein aufmerksamer Bürger der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld Flammenschein in einem ehemaligen Schulgebäude auf der Königsberger Straße in Krefeld-Linn. Daraufhin wurden rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Gellep-Stratum und des Krefelder Rettungsdienstes zur Einsatzadresse entsandt. Es brannte in zwei Räumen einer ehemaligen, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 11:07

    FW-KR: Brand einer Dachgeschosswohnung auf der Hubertusstraße

    Krefeld (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 05:40 Uhr, wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Wohnungsbrand auf der Hubertusstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Dachgeschosswohnung in einem Flügelanbau des Gebäudes bereits im Vollbrand. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurden umgehend ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 21:32

    FW-KR: Verirrte Teenager bei Minusgraden gerettet

    Krefeld (ots) - Am frühen Abend des 03.01.2026 wählten zwei Teenager den Notruf 112 und berichteten, dass sie sich in misslicher Lage befinden würden. Die beiden Mädchen hätten sich in einem Waldstück des Kapuzinerberges verlaufen und seien nun nach Einbruch der Dunkelheit und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vollkommen orientierungslos. Es konnten keine Angaben zu prägnanten Orten, Waldwegen oder Straßen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren